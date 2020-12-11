شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير زورقين مفخخين أطلقتهما الميليشيا الحوثية والان نبدء بالتفاصيل

دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، زورقين مفخخين مسيرين «عن بعد»، جنوب البحر الأحمر، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وبين العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف البحرية رصدت، مساء أمس الأول، محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيرين عن بعد، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة، مشيرا إلى أنه جرى تدمير الزورقين اللذين يمثلان تهديدا للأمنين الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وأوضح «المالكي»، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق «ستوكهولم» لوقف إطلاق النار بالحديدة. وشدد «المالكي» على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمنين الإقليمي والدولي.