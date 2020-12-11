شكرا لقرائتكم خبر عن 141 حالة.. أقل معدل إصابات في 8 شهور والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 141 حالة مؤكدة جديدة لفيروس « كورونا » المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 359415 حالة، من بينها 3531 حالة نشطة، لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 537 حالة حرجة، فيما سجلت 248 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 349872 حالة. وبلغ عدد الوفيات 6012 حالة، بإضافة 10 حالات وفاة جديدة، وتم إجراء 41775 فحصا مخبريا جديدا. ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل ارتداء كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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