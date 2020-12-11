شكرا لقرائتكم خبر عن 81 حملة للتبرع بالدم خلال الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

نفّذت صحة الشرقية 81 حملة للتبرع بالدم على مستوى المنطقة، وبمجموع يزيد على 6350 وحدة دم، وذلك خلال جائحة كورونا المستجد.

وأوضحت «صحة الشرقية» أن المختبر الإقليمي وبنك الدم في المنطقة حصل مؤخرًا على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، وذلك للمرة الثالثة على التوالي؛ حيث نجح في تحقيق معايير الاعتماد ومتطلباته.

وأشارت إلى أن شهادة الاعتماد تُعدّ خطوة في مسار تطبيق الجودة، وأن الهدف ليس الحصول على الشهادة؛ بل نشر ثقافة الجودة؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات متطورة، وصولًا إلى رفع مستويات رضا المستفيدين من الخدمات، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قربًا من المستفيد، مبينةً أن المختبر يضم العديد من الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى العديد من الكوادر الاستشارية والفنية.