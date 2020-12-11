شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار 23 منشأة مخالفة لـ«التوطين» والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت حملة أمنية مشتركة نفذها قسم التفتيش بمكتب العمل بمحافظة الجبيل وإدارة الضبط الإداري التابع لشرطة المحافظة على أسواق ومنشآت المحافظة الأسبوع الماضي عن ضبط عدد من المخالفات، وذلك ضمن حملات التأكد من تطبيق أنظمة العمل وقرارات التوطين والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

وضبطت الحملة 7 مخالفين لنظام العمل والإقامة تم تسليمهم لشرطة المحافظة لاستكمال إجراءات ترحيلهم، إضافة إلى ضبط 11 مخالفة تنوعت ما بين توطين وتأنيث ومزاولة العمل دون الحصول على رخصة عمل واختلاف المهنة الفعلية عما هو مدون بالإقامة، في حين تم إنذار «23» منشأة لعدم التزامهم بنسبة التوطين الصحيحة، وكذلك قصور في وسائل السلامة والاحترازات الصحية.

وباشر رئيس قسم التفتيش ورئيس قسم التسوية بالمكتب شكاوى 38 وافدا من الجنسية الفلبينية تم منعهم من الدخول إلى موقع السكن، بالتوجه لموقع السكن برفقة الأمن واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة، وتم إعادة العمالة للسكن في حينه.

وأكد مساعد مدير عام الفرع لقطاع العمل محمد الأطرش، استمرار الجولات التفتيشية لضمان التزام المنشآت بالقرارات المنظمة لسوق العمل، ومتابعة مدى تنفيذ قرارات التوطين، التي تهدف الوزارة من خلاله إلى توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، داعياً للإبلاغ عن المخالفات المرصودة عبر تطبيق «معاً للرصد» المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد «19911»، مؤكداً عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، لتحقيق أهداف الوزارة نحو تحسين بيئة العمل.