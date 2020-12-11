شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 7 آلاف طن نفايات.. وتعقيم 757 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

رصَدت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 16 مخالفة، منها 12 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد بعدد من الأسواق والمراكز التجارية، و4 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية، وذلك من خلال 944 جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة.

ورفعت الأمانة 7453 طنا من النفايات، وأزالت 4078 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9412 من الكوادر البشرية بالنظافة. كما نفذت أعمال غسل وتعقيم وتطهير لـ757 موقعاً، باستخدام 148754 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 475 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كل المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة للشكاوى التي تُعنى بكل ميادين الخدمة في المنطقة، حيث تستقبل يوميا الشكاوى والبلاغات عبر مركز البلاغات 940.