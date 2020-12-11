شكرا لقرائتكم خبر عن 121 زيارة تفتيشية لـ«الموارد البشرية» والان نبدء بالتفاصيل

نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلًا بمكتب عمل الدمام، وبمشاركة مدير المكتب عمير الزهراني 121 زيارة ميدانية، بالتعاون مع شرطة الدمام، ممثلة بشعبة الضبط الإداري، وبقيادة مدير شعبة الأمن الوقائي المقدم حمود المقاطي.

وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط 52 مخالفة لنظام العمل «يرتكز معظمها على مخالفات التوطين وفقًا للفقرة 20 الخاص بالمهن الموطنة، و4 مخالفات عدم وجود تأمين صحي ومخالفات عقود العمل وفقًا لجدول العقوبات المُعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» الصادر بالقرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 29 /‏‏ 9 /‏‏1440.

وأوقفت الجولة التفتيشية المشتركة 3 وافدين مخالفين لنظام الإقامة من أصل 40 تمّ الوقوف عليهم ميدانيًا، حيث إن العمالة تعمل لحسابها الخاص، ومنهم مَن هو مسجّل عليه بلاغ تغيّب من قبل صاحب العمل، كما تم ضبط مخالفات للإجراءات الاحترازية. وأكد مساعد مدير عام الفرع لقطاع العمل محمد الأطرش أن الفرق التفتيشية الميدانية مهمتها متابعة تطبيق نظام العمل ومدى التزام به.