تعرف على أسباب الخصومات المالية من دعم حساب المواطن

بعد إعلان تفاصيل الدفعة الـ37 لشهر ديسمبر من دعم حساب المواطن، تساءل العديد من المستفيدين حول أسباب الخصومات المالية من الدعم المخصص لهم.

وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأكد برنامج حساب المواطن أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

جاء ذلك ردًا على استفسارات المستفيدين على الحساب الرسمي لحساب المواطن، إذ قال أحدهم: «دفعة هذا الشهر نزلت ناقصه مدري وش السبب، وقال آخر: نزلت الدعم ناقص، فيما قال ثالث: هذا الشهر الدعم ناقص كثير».

وكان برنامج حساب المواطن أشار إلى أنه تم إيداع (1.8) مليار ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق (10.7) مليون مستفيد ضمن الدفعة 37 لشهر ديسمبر.

اقرأ أيضًا:

المتحدث باسم «حساب المواطن» يعلن تفاصيل دعم الدفعة الـ37

حساب المواطن: إيداع 1.8 مليار ريال.. و79 % حصلوا على الدعم