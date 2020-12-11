إتلاف 113 كيلوجرامًا من مواد التبغ المخالفة بنجران

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في نجران جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ على المنشآت التجارية من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لصحة نجران علي آل جليدان أن فرق مكافحة التبغ اتلفت خلال شهر نوفمبر 113 كيلوجرامًا من مواد التبغ المخالفة، ورصدت فرق مكافحة التبغ 5 مخالفات على منشئات تجارية تسمح بالتدخين داخل أروقتها، وقامت الفرقة بتحرير 56 تعهدًا.

وأضاف آل جليدان أن اللجنة مستمرة في جولاتها التفتيشية بشكل يومي للحد من انتشار مادة التبغ وأنواع المعسلات المخلوطة والحد من ظاهرة انتشار التدخين في الأماكن المغلقة لافتًا إلى أهمية تعاون الجميع من خلال البلاغ عبر تطبيق الجوال لمخالفات نظام مكافحة التبغ، الذي يتيح الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام التدخين في الأماكن العامة، أو كبيع التبغ خلف البائع كونه يعد إعلان بطريقة مباشرة ، وبيع سجائر أقل من 10 حبات وتبغ مخلوط تمباك + شمه وبيع معسل أقل من 500 جرام وبيع مشتقات التبغ التي لا تحمل بيانات تحذيرية أو لمن هم أقل من 18سنة، بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 20 ألف ريال.