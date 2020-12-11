بر الشرقية والإسكان يطلقان حملة تطوعية لتشجير

معبرًا بأن القيادات لا بد أن تكون مثالًا وقدوة حسنة للمتطوعين لتشجعيهم على تقديم المزيد للمجتمع، وأن تكون القيادات ضمن الصفوف الأولى للمتطوعين بالمملكة بدوره قال فيصل بن مقبل المسند مساعد أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية للتنمية المستدامة خلال مشاركته بحملة التشجير التطوعية إن التطوع ركيزة أساسية من ركائز التنمية مشيدًا بدور جمعية البر بالشرقية ووزارة الإسكان في طرح وتوفير الفرص التطوعية للمتطوعين بالمملكة قائلا إن الجمعية وفرت مؤخرًا العديد من الفرص التطوعية للمتطوعين عبر منصة العمل التطوعي، وحرصت على استقطاب المزيد من المتطوعين، واهتمت بتفعيل الشراكات التطوعية مع الجهات المختلفة حتى حصلت مؤخرًا على تكريم وزارة الموارد البشرية كأفضل الجهات الأكثر تفاعلًا على منصة العمل التطوعي.
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