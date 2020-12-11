السديس والربيعة يناقشان تعزيز التعاون المشترك في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بمقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير ومدير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري ومساعد المدير العام للالتزام بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حاتم خوقير والمتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي.

وأوضح السديس أن الدولة أولت صحة الإنسان أهمية كبرى من خلال ما قامت بها من إجراءات وقائية، أسهمت في التخفيف من آثار الجائحة على الإنسان الذي يعيش على أرض هذه البلاد المباركة. وقدمت أنموذجًا استثنائيًا تاريخيًا لا مثيل له في إدارة الأزمات والكوارث والجوائح، وأشار أن الإسلام يتفق مع الحفاظ على صحة الناس.

وأضاف السديس أن الزيارة ستفتح آفاق تعاون بين الرئاسة العامة ووزرة الصحة، مقترحًا أن يتم تشكيل فريق عمل يضم أعضاء من الجهتين يتابعون بشكل دوري كل ما يمكن عمله لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. من جهته قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إننا ممتنون للرئاسة ومقدرون جهودها خلال الجائحة، والتي أسهمت في الحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورأينا بشكل مبهج التنظيم الرائع الذي قامت به المملكة العربية السعودية لموسمي الحج والعمرة.

وأضاف أن هذا التنظيم الرائع كان له ردة فعل إيجابية على المستوى الدولي، وسنعمل على مشروع متكامل لكيفية العيش لما بعد الجائحة، وسنقوم بتفعيل ورش عمل موسعة مع الرئاسة نضع فيها خطط كيف يكون العمل بعد هذه الجائحة.