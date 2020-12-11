السعودية اليوم / تونس تسجل 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 25 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 10 ديسمبر 2020م واس

سجلت تونس 958 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 107 آلاف و 814 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 3 آلاف و 758 وفاة.

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تونس 25 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 10 ديسمبر 2020م واسسجلت تونس 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 41 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 107 آلاف و 814 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفيات 3 آلاف و 758 وفاة.// انتهى //00:54ت م0176

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