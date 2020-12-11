السعودية اليوم / وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض " جيتكس للتقنية 2020 " بدبي



دبي 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

اختتمت وزارة الداخلية، مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020، الذي أقيم خلال الفترة من 6 - 10 ديسمبر الحالي بمركز التجارة العالمي في دبي.

وجاءت المشاركة هذا العام تحت عنوان "حلول تقنية لوطن آمن" تضمنت ستة محاور رئيسة هي ( خدمات منصة أبشر، وخدمات الهوية والسمات الشخصية، وخدمات الوزارة لضيوف الرحمن، وخدمات الوزارة الأمنية الميدانية، وخدمات الوزارة لمجتمعها الداخلي، إضافة إلى مبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار)، كما شهدت منصة الداخلية، تمكين المواطنين السعوديين المقيمين في دولة الإمارات، من الاستفادة من خدمات الهوية الوطنية، عبر خدمة " الأحوال في الخارج".

وكرم صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، الجهات المشاركة في التجهيز والإعداد والتنفيذ لمنصة وزارة الداخلية في معرض جيتكس 2020، مثنياً على الجهود المبذولة لإظهار التطور والتقنيات الحديثة والحلول الذكية التي وفرتها الوزارة للمواطن في الداخل والخارج.

حضر التكريم معالي مدير مركز المعلومات الوطني رئيس وفد الهيئة

// انتهى //

23:56ت م

0172



دبي 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واساختتمت وزارة الداخلية، مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020، الذي أقيم خلال الفترة من 6 - 10 ديسمبر الحالي بمركز التجارة العالمي في دبي.وجاءت المشاركة هذا العام تحت عنوان "حلول تقنية لوطن آمن" تضمنت ستة محاور رئيسة هي ( خدمات منصة أبشر، وخدمات الهوية والسمات الشخصية، وخدمات الوزارة لضيوف الرحمن، وخدمات الوزارة الأمنية الميدانية، وخدمات الوزارة لمجتمعها الداخلي، إضافة إلى مبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار)، كما شهدت منصة الداخلية، تمكين المواطنين السعوديين المقيمين في دولة الإمارات، من الاستفادة من خدمات الهوية الوطنية، عبر خدمة " الأحوال في الخارج".وكرم صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، الجهات المشاركة في التجهيز والإعداد والتنفيذ لمنصة وزارة الداخلية في معرض جيتكس 2020، مثنياً على الجهود المبذولة لإظهار التطور والتقنيات الحديثة والحلول الذكية التي وفرتها الوزارة للمواطن في الداخل والخارج.حضر التكريم معالي مدير مركز المعلومات الوطني رئيس وفد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عصام الوقيت، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية لمعرض جيتكس بدبي 2020 المهندس عبد الله الربيعة.// انتهى //23:56ت م0172

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة الداخلية تختتم مشاركتها في معرض " جيتكس للتقنية 2020 " بدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.