السعودية اليوم / سمو أمير جازان يشرف حفل أهالي الدرب ويدشن ويضع الأساس لمشروعات بالمحافظة



الدرب 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم حفل أهالي محافظة الدرب، بمناسبة الزيارة التفقدية بمنتزه الدرب العام .

ودشن سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية في مجالات التعليم والكهرباء والإسكان والبلديات، وإنشاء جوامع ومساجد بمحافظة الدرب ومركز الشقيق والقرى التابعة لهما بقيمة إجمالية بلغت أكثر ٣٢٩ مليون ريال .

وتضمن الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، العديد من الفقرات والبرامج المتنوعة.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر و محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني وعدد من المسؤولين.

// انتهى//

23:47ت م

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