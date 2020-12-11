

ظهران الجنوب 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10ديسمبر 2020 م واس

عقد المجلس البلدي لبلدية مركز الربوعة الحدودي اليوم, جلسته العادية رقم 62, برئاسة ناصر طالع التليدي, وبحضور جميع أعضاء المجلس.

وخصصت الجلسة للاجتماع مع عدد من شباب الربوعة تنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بضرورة إشراك الشباب في جلسات المجلس البلدي.

وتضمنت الجلسة عدداً من المقترحات والآراء التي طرحها الشباب وأوصى بها المجلس، حيث تركزت حول مشروعات البنية التحتية والترفيهية.

// انتهى//

21:07ت م

0153





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدي الربوعة يعقد جلسته الـ 62 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.