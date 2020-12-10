شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يبحث احتياجات الدرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفقد أمير جازان الأمير محمد بن ناصر اليوم (الخميس) محافظة الدرب، والتقى بمشايخ وأهالي المحافظة في إطار جولاته لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

واكد أمير جازان على أهمية محافظة الدرب من الناحية السياحية لوقوعها في منطقة التقاء الطرق المؤدية لمناطق «جازان وعسير ومكة المكرمة»، مبرزاً ما شهدته وتشهده من تطور ونمو في شتى المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والخدمية، وما تحظى به كغيرها من محافظات المنطقة ومناطق وطننا العزيز من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة لكل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.

وجرى خلال اللقاء بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية، إضافة إلى الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واستمع الجميع لتوجيهات أميرمنطقة جازان حيالها.