شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مدير "الشؤون الدينية للقوات المسلحة" يوجه كلمة للمرابطين بالحد الجنوبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قام مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن الحسيني، اليوم الخميس، وحدات القوات المسلحة المرابطة بالحد الجنوبي للمملكة.

ووجه الشيخ الحسيني كلمة للمرابطين، بيّن لهم فيها ثواب الرباط في سبيل الله والمصابرة على ذلك، إلى جانب قيامه بإفتاء القوات المرابطة بما أشكل عليهم من مسائل شرعية.

كما اطلع على أعمال الشؤون الدينية، ووقف على دورها العقائدي وفي رفع الروح المعنوية للمرابطين وتهيئة المساجد والمصليات المتنقلة لهم.