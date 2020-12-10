وزارة العدل توضح آلية التحقق من الآيبان البنكي خلال رفع طلب التنفيد

حددت وزارة العدل، آلية التحقق الإلكتروني من الآيبان خلال رفع طلب التنفيذ عبر بوابة ناجز؛ لضمان موثوقية وسرعة السداد.

وأوضحت وزارة العدل، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن خدمة التحقق من الآيبان الإلكتروني تستهدف موثوقية وسرعة السداد، وسرعة تحويل المبالغ للمستفيد، والاستغناء عن زيارة المحكمة.

ويتطلب من طالب التنفيذ التحقق من الآيبان البنكي الخاص به إلكترونيًّا خلال رفعه لطلب التنفيذ عبر بوابة ناجز من خلال الخطوات التالية:

1-خدمات التنفيذ.

2-البيانات الشخصية.

3-المعلومات البنكية.

4-إضافة حساب بنكي جديد.

5-التأكد من صحة البيانات وينقر على «حفظ».

وتتم بعد ذلك عملية التحقق التحقق من الآيبان البنكي إلكترونيا، وبعد التحقق يتم إشعار المستفيد بصحة الآيبان عبر رسالة sms على جواله؛ ليقوم باستكمال إرسال طلب التنفيذ إلكترونيا للمحكمة، وفقًا لوزارة العدل.

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