السعودية اليوم / الجزائر تسجل 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 25 ربيع الاخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 565 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم , أنها سجلت أيضاً 10 حالات وفاة ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2564 وفاة, فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 59135 حالة.

// انتهى //

21:03ت م

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الجزائر 25 ربيع الاخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 90579 إصابة.وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم , أنها سجلت أيضاً 10 حالات وفاة ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2564 وفاة, فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 59135 حالة.// انتهى //21:03ت م0152

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