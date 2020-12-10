شكرا لقرائتكم خبر عن في عهد سلمان الحزم ومحمد العزم.. لا حصانة لفاسد مهما كان منصبه والان نبدء بالتفاصيل

• العام خط أحمر لا يجوز المساس به ويُحظر التعدي عليه

• الفساد عدوٌ لجهود التنمية ومقوض أساسي لمكتسبات الوطن

• قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة

• وسائل الإعلام شريك أساسي في الحرب على الفساد

«لا تهاون مع الفاسدين»، مبدأ تنتهجه المملكة في معركتها المستمرة مع الفساد والفاسدين، ما حوّل المال العام إلى خط أحمر لا يجوز المساس به ويُحظر التعدي عليه.

وعززت جدية الدولة في حربها على الفساد وتقصيها الأموال المسلوبة دون وجه حق حتى في القضايا المتقادمة من قيمة النزاهة في العمل الحكومي، وأسهم في تراجع الرغبة لدى بعض ضعاف النفوس في الإقدام على ارتكاب جرائمهم.

وتنظر المملكة إلى الفساد بأنه عدوٌ لدود لجهود التنمية ومقوض أساسي لمكتسبات ومقدرات الوطن، وهو ما يجعل من الحرب عليه ضرورة ملحة في ظل الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها جميع مناطق البلاد.

وتأتي حرب المملكة على الفساد والفاسدين في إطار عزمها الجاد وسعيها الحثيث للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن. وثقة القيادة الرشيدة والمواطنين بأجهزة الدولة لا يمكن أن يزعزعها تقصير موظف في أداء واجب أو فساده بالتعدي على المال العام، ومكافحة الفساد تتحقق بتعاون وتكاتف الجميع.

وفي عهد سلمان الحزم ومحمد العزم، لا حصانة لفاسد مهما كان منصبه ومهما بلغت مكانته، وقضايا الفساد لا تسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وتقضي المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها، وهو ما يعكس تشجيع الدولة لكل من ارتكب هذه الجريمة بالتراجع عن فعلته وإبراء ذمته.

وتستمر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة مهما كان منصبه أو مكانته.

وتعد وسائل الإعلام، شريكًا أساسيًا في الحرب على الفساد، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنظر بكل جدية لما ينشر في الإعلام في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.