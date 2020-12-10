واشنطن تعتزم فرض عقوبات على تركيا لشرائها صواريخ S 400

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت مصادر مطلعة أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة صواريخ S 400 الروسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في تصريح صحفي نقلته وكالة “تاس”، في أكتوبر الماضي: “نرفض شراء تركيا لهذه المنظومات ونشعر بقلق عميق من التقارير حول تشغيلها، لا يجوز إدخالها في الخدمة”، وفقًا لـ”رويترز”.

كما أضاف: “هذا الإجراء محفوف بتداعيات وخيمة بالنسبة للعلاقات بيننا في مجال الأمن، لقد تم إبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات F-35، ولا تزال منظومات إس-400 حاجزًا أمام التقدم في مجالات أخرى”.

وأكدت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق، أن الجيش التركي اختبر بنجاح منظومات الصواريخ “إس-400” للدفاع الجوي التي اقتنتها من روسيا.

وتسلمت تركيا في عام 2019 منظومات الدفاع الجوي الروسية “إس-400″، ما تسبب بأزمة في العلاقات التركية الأميركية، ومعارضة إدارة دونالد ترمب، الذي أكد مرارًا رفض بلاده للصفقة المبرمة في 2017، بحجة أن هذه الأسلحة الروسية لا تتماشى مع نظام دفاع حلف شمال الأطلسي.

وعلقت الولايات المتحدة، في 17 يوليو الماضي، ردًا على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات “إس-400″، مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات من الجيل الخامس “F-35″، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر بالتعاون بين البلدين، فيما هددت بفرض عقوبات على الجانب التركي.

