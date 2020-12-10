شكرا لقرائتكم خبر عن طريق «الرين - بيشة» يحول فرح أسرة سعودية إلى مأتم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حول حادث مأساوي على طريق الرين - بيشة، أفراح عائلة سعودية في بيشة إلى مأتم وأحزان بعد وفاة 4 من أقاربهم إثر اصطدام السيارة التي تقلهم بشاحنة، وأجبر العريس على تأجيل موعد الزواج والمقرر غداً (الجمعة) إلى إشعار آخر.

وقال علي الخثعمي لـ "الخليج 365" إن 4 من أقاربه تعرضوا لحاث مأساوي (الأربعاء) على طريق الرين كانوا قادمين من الرياض لحضور مناسبة زواج في منطقة عسير، وتم نقل جثامين المتوفين من مستشفى الرين إلى بيشة، وتمت الصلاة عليهم ودفنهم في مقبرة جميع عقب صلاة عصر اليوم (الخميس). وأشار الخثعمي إلى أن العزاء يقام في منزل عائلة المتوفين في قرية شافعة بمركز خثعم بمحافظة بلقرن.

وطالب مواطنون في منطقة عسير وزارة النقل بإيجاد حلول جذرية عاجلة تحقن دماء الأبرياء، ومعالجة المسار الواحد، والتعجل في تنفيذ ازدواجيته، وحمايته بسياج مانع للجمال السائبة. إذ يعتبر طريق بيشة - الرين - الرياض شرياناً حيوياً يربط منطقة الرياض بالمنطقة الجنوبية.