الخيال: المملكة راعت احترام حقوق الإنسان في تفاصيل مكافحة كوفيد 19

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وأوضح الخيال أن المملكة راعت احترام حقوق الإنسان في جميع تفاصيل مكافحة هذا الوباء، وكان لهذا التوجه دور أساسي في نجاح خطط التصدي وتحقيق نتائج مبهرة في نسبة التعافي، واستندت تدابيرها على نهج قائم على حقوق الإنسان من خلال مسارين متوازيين، ركز الأول على مكافحة الوباء والحد من انتشاره، بينما استهدف الثاني معالجة الآثار المترتبة على التدابير الاحترازية.وأبان أن المملكة عملت على مكافحة الجائحة داخليا بقرارات سريعة ومتلاحقة عززت عبرها برامج الرعاية الصحية التي تضمنت الوقاية والعلاج مجانا للمواطن والمقيم وحتى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ولم تغفل في ذات الوقت مسؤوليتها تجاه شعوب العالم والمجتمع الدولي من خلال دعم المنظمات والدول وتبني القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لتنسيق وتوحيد الجهود الدولية لمواجهة هذه الجائحة، مستعرضا التدابير التي اتخذتها المملكة العام الجاري لدعم مختلف مجالات حقوق الإنسان.
من جهتها أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه على أن السعودية أحرزت تقدما في مجال حماية حقوق الإنسان، وخصوصا خلال فترة جائحة كورونا، حيث اختارت رعاية مرضى (كوفيد 19) مجانا وبغض النظر عن جنسياتهم، وبهذه السابقة يمكن للمملكة أن تكون رائدة عالميا في مجال التطعيمات للجميع.
وأشادت بالجهود الجادة للمملكة في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال استراتيجية حقوق الإنسان التي طورت على أساس اللبنات الأساسية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعايير ومبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. التي تتيح لكل مواطن الحق في التمتع بالحقوق الأساسية والراسخة والمتأصلة على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت فوستيه «وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في المملكة ملتزمة وستظل منخرطة في المساهمة في التنمية والإصلاحات التي شرعت فيها المملكة بتعزيز المساواة وعدم التمييز والمجتمع العادل والشامل والمسالم، من خلال ضمان دمج حقوق الإنسان في جميع عمليات التنمية والإصلاح الحكومية».
أبرز محاور الندوة:
- التحديات التي أفرزتها الجائحة وآلية معالجتها.
- المساواة وتشجيع المشاركة والتضامن من قبل الحكومات وشرائح المجتمع.
- العبر المستخلصة من الجائحة والاستفادة منها لإعادة البناء على نحو أفضل.
- استعرضت استجابة المملكة وإجراءاتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
- مساهمة المملكة ومبادراتها لمساندة الدول للتصدي للجائحة.
- دعمها لمنظمة الصحة العالمية.
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