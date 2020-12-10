شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 141 إصابة بكورونا وتراجع الحالات النشطة والحرجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 248 حالة، و10 حالات وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 359415 حالة، من بينها 3531 حالة نشطة، منها 537 حالة حرجة. وأوضحت الوزارة في بيانها أنه أجري 41775 فحصا مخبريا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

إجمالي الحالات: 359,415

الحالات النشطة: 3531

المتعافون: 349,872

الوفيات: 6012

كما جددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.