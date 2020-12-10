«صحة الرياض» تحصل على الأيزو في إدارة الجودة

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وأوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن الشهراني أن حصول إدارة الموارد الذاتية على شهادة منظمة المقاييس الدولية ISO 9001:2015 جاء تأكيدا على عمق الرؤية الاستراتيجية لـ(صحة الرياض)، من خلال ارتباطها بمؤشرات عالمية للقياس، تطبق أعلى معايير الرقابة، مؤكدا عزم إدارته على مواصلة نجاحاتها في المجالات كافة من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة للخدمات المقدمة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض شهادة منظمة المقاييس الدولية ISO 9001:2015، لتطبيق نظام إدارة الجودة.وأوضح مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن الشهراني أن حصول إدارة الموارد الذاتية على شهادة منظمة المقاييس الدولية ISO 9001:2015 جاء تأكيدا على عمق الرؤية الاستراتيجية لـ(صحة الرياض)، من خلال ارتباطها بمؤشرات عالمية للقياس، تطبق أعلى معايير الرقابة، مؤكدا عزم إدارته على مواصلة نجاحاتها في المجالات كافة من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة للخدمات المقدمة.

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