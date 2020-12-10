منصة للأفكار التطويرية بجامعة جازان

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وأوضح مدير الجامعة أن المنصة تعد مبادرة رائدة لتعزيز روح الانتماء والمبادرة والإيجابية والمشاركة من جميع منسوبي الجامعة، بما يحقق تقدم الجامعة واكتشاف المميزين ليسهموا بفاعلية في مشاريع الجامعة المختلفة، مما يؤسس لنقلة نوعية في التخطيط والأداء، اعتمادا على ما تمتلكه الجامعة من كوادر متخصصة في شتى المجالات. من جانبه أكد وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف بن جحشور أهمية المنصة الالكترونية التي تعمل وفق آلية ممنهجة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني منصة «الأفكار التطويرية للجامعة»، لجميع العمادات والكليات والإدارات والأقسام التابعة للجامعة.وأوضح مدير الجامعة أن المنصة تعد مبادرة رائدة لتعزيز روح الانتماء والمبادرة والإيجابية والمشاركة من جميع منسوبي الجامعة، بما يحقق تقدم الجامعة واكتشاف المميزين ليسهموا بفاعلية في مشاريع الجامعة المختلفة، مما يؤسس لنقلة نوعية في التخطيط والأداء، اعتمادا على ما تمتلكه الجامعة من كوادر متخصصة في شتى المجالات. من جانبه أكد وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف بن جحشور أهمية المنصة الالكترونية التي تعمل وفق آلية ممنهجة.

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