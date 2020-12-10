شكرا لقرائتكم خبر إخضاع مشاريع عسير الخدمية لمقاييس فحص الجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت أمانة منطقة عسير مقاولي 100 مشروع خدمي في جميع محافظات المنطقة بإجراء كل الاختبارات اللازمة لضبط الجودة عبر مختبر الأمانة، وذلك من خلال «قسم المواد» الذي يحدد مقاييس جودة الإسفلت والتربة والخرسانة المستخدمة في المشاريع المنفذة وإجراء البحوث التي تتعلق بالمواد المستخدمة.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة وبلدياتها تحرص على جودة المشاريع المنفذة من خلالها فحص عينات عشوائية من المواد المستخدمة في التنفيذ مثل الخرسانة المسلحة والأسفلت والتربة عبر أجهزة دقيقة، مشيرا إلى أن دور المختبر يكمن في التنسيق ما بين الجهة المشرفة والجهة المنفذة، وذلك بعد إشعار الجهتين للمختبر بأن هناك مشروعا منفذا يتطلب إجراء الاختبارات المطلوبة قبل استلامه من الجهة المشرفة، حيث يتم تحديد المطلوب من العينات ثم الشخوص إلى مواقع المشاريع المراد استلامها وأخذ العينات منها ثم ترقيمها وتوجيهها للمختبر لإجراء الاختبارات اللازمة، وبعدها يتم إظهار النتائج لمطابقة المواصفات الفنية والتصميمية المعتمدة من عدمها.

من جهته، أشار مدير عام الجودة الشاملة بالأمانة المهندس عبدالعزيز السريعي إلى أنه تم إنجاز 3773 عينة لـ 100 مشروع في كل محافظات المنطقة، وذلك من خلال توجه الأمانة في تطبيق معايير الجودة على المشاريع التابعة لها كافة.