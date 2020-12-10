أعمدة ذكية لشحن السيارات الكهربائية بالحدائق العامة في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم أمانة جدة نشر وحدات شحن السيارات الكهربائية في بعض المواقع العامة، حيث سيتم تطبيق تجربة الأعمدة الذكية في الحدائق العامة والساحات، والتي ستحتوي على خدمات متعددة تتمثل في شحن السيارات الكهربائية والجوالات وخدمة الواي فاي، وإمكانية استثمارها من خلال اللوحات الدعائية.

واستعرض مدير الإنارة والكهرباء بالأمانة المهندس يوسف الأسمري خلال جلسة المجلس البلدي أمس خطة الأمانة للإنارة من خلال العرض الذي قدمه، مبينا نقاطا عدة تمثل تجربة الإدارة في التعامل مع بلاغات 940، وآلية متابعة معالجتها الكترونيا، كما قدم للمجلس تقريرا عما أنجز خلال السنتين الماضيتين. وأكد أنه جرى تغيير 110 آلاف فانوس إنارة بفوانيس الليد الأقل استهلاكا للكهرباء للمساهمة في ترشيد الطاقة، وذلك في مواقع متفرقة من مدينة جدة، مضيفا بأنه جرى أخيرا اعتماد ترقيم الأعمدة من خلال وضع باركود لكل عمود لتسهيل عملية متابعتها آليا.

وكان المجلس ناقش خلال جلسته برئاسة رئيسه عبدالله المحمدي الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجلسة، حيث قدمت رئيسة لجنة صوت المواطن بالمجلس رشا حفظي تقريرا عن الاستبيان الذي أجرته اللجنة لقياس مستوى رضا السكان عن الإنارة اشتمل على نقاط عدة سيرفع بها المجلس لأمانة المحافظة للاستفادة منها في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للسكان.

وقال المحمدي إن المجلس قرر الرفع للأمانة حيال شكوى سكان حي الريان بخصوص تحسين مداخل ومخارج الحي، وكذلك وضع الشوارع في حي الصواري شمال جدة وحي النعيم، وضرورة معالجة الشوارع المتضررة بأحياء جدة بشكل عام.

وأشار إلى التوصية بمخاطبة الأمانة لدعم مشاريع تصريف الأمطار بأحياء الهدى والمحمدية والأجاويد وبعض الأحياء الأخرى، مثمنا في هذا الصدد التعاون القائم بين المجلس والأمانة والدور التكاملي لخدمة مدينة جدة وقاطنيها.