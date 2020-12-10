شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المستودعات المبردة في المملكة تترقب وصول لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

جهزت الجهات المختصة المستودعات المبردة في مطار الملك خالد الدولي لاستقبال اللقاح المضاد لفيروس كورونا " كوفيد 19 " بعد اعتماده من هيئة الغذاء والدواء.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي خلال لقائه بقناة العربية، إن مهمتهم تتمثل في التأكد من فعالية اللقاح والاطلاع على الدراسات السريرية، وسلامته من خلال التجارب التي أجريت عليه، إضافة إلى جودته.

يذكر أن الهيئة أعلنت اليوم موافقتها على تسجيل لقاح " فايزر-بيونتيك " بعد الطلب الذي تقدمت به الشركة المصنعة.