شكرا لمتابعة خبر عن أستاذ علم الفيروسات يكشف تفاصيل لقاح "فايزر" المضاد لكورونا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال أستاذ علم الفيروسات السريري المساعد بجامعة نجران، الدكتور أحمد الشهري، إن هيئة الغذاء والدواء ستقوم بتحليل لقاح " فايزر- بيونتيك " المضاد لـفيروس كورونا من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه لضمان جودته.

وأضاف " الشهري " خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" فاعلية لقاح كورونا لا توجد عليها إشكالية، بينما معيار السلامة لا يوجد عليه مشكلة ولا يحتوي على أي مخاطر ".

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 248 حالة ، ووفاة 10 حالات.

وسجلت منطقة الرياض 47 حالة، ومنطقة مكة المكرمة 38 حالة، والمدينة المنورة 17 حالة، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للبيان المرفق.