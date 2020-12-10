شكرا لمتابعة خبر عن "البيئة": لم نعلن عن أية ضوابط رسمية حول التخييم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قال المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد بن إبراهيم المسيند، إن الوزارة لم تعلن عن أية ضوابط رسمية حول التخييم.
أضاف المسيند، أن الوزارة لم تعلن عن أي ضوابط متعلقة بالتخييم خلال موسمي الشتاء والربيع لهذا العام، لافتا إلى أن هناك لجانًا حكومية متخصصة تعمل على وضع ضوابط التخييم في المملكة، سواء المخيمات الموسمية أو الدائمة.
وأردف أنه في حال انتهاء اللجان من وضع الضوابط والاشتراطات للتخييم سيتم نشرها على المنصات الرسمية، مشددًا على أهمية أخذ المعلومات من المصادر الرسمية.
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