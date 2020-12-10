شكرا لمتابعة خبر عن الحجز على أنصاف الرواتب الموقوفة خلال فترة كف اليد للمدان للخزانة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن ديوان المظالم ، الحجز على أنصاف الرواتب الموقوفة خلال فترة كف اليد لمن كان مدينا للخزانة العامة وفقا لنظام جباية أموال الدولة.

كان مدعي أدين لجريمة التفريط في الأموال العامة وعوقب بالغرامة ورد المبلغ، قد طلب صرف أنصاف رواتبه الموقوفة خلال فترة كف يده

واستعادت الجهة المدعي عليها أنصاف رواتب المدعي لتسديد جزء من المبالغ المدين بها -نظام جباية أموال الدولة أوجب الحجز على أموال المدين الذي يتأخر عن أداء الدين الذي عليه للخزانة العامة وفقا للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية و لاتنطبق على حالة المدعي لأنها تطبق على من لم يكن مدينا للخزينة العامة.

وأكدت على عدم أحقية المدعي في صرف نصف راتبه لكونه مدينا للخزانة العامة وتم رفض الدعوى.