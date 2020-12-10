السعودية تقرر اعتماد "لقاح فايزر" في المملكة

أقرت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، اعتماد لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد للاستخدام في المملكة.

وأعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، موافقتها على تسجيل لقاح "فايزر- بيونتيك" لفيروس كورونا المستجد في المملكة ، بعد أن تقدمت شركة "فايزر" لطلب الموافقة على تسجيله. وفقا لوكالة "واس"

وذكرت الهيئة السعودية أن عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته، التي أوضحتها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.

وكانت شركة فايزر الأمريكية قد قدمت في 24 نوفمبر 2020 البيانات الخاصة باللقاح للهيئة العامة للغذاء والدواء ، ما دفع الهيئة تسجيل لتسجيله، للتمكن من استيراده واستخدامه.