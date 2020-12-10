طقس الجمعة.. ضباب وغيوم وسحب ممطرة على مناطق عدة بالمملكة

وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس غدٍ الجمعة؛ تكوُّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق (الحدود الشمالية، والشرقية، والقصيم، والرياض)، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.
ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج أيضًا.
وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة في المملكة:
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