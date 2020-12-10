نجاح عملية جراحية نوعية لمريض يعاني من تجمع دموي كبير في قاع البطن

تمكّن الفريق الطبي في قسم الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم في مستشفى حفر الباطن المركزي من التعامل بنجاح مع حالة مريض يعاني من تجمع دموي في الحوض وتسربه داخل تجويف البطن؛ ما قد يسبب له مضاعفات خطيرة تهدد حياة المريض.

وعلى الفور باشر الفريق الطبي عملية جراحية دقيقة استمرت ما يقارب الساعتين جرى خلالها تنظيف مكان التجمع الدموي وإيقاف النزيف من خلال المنظار الجراحي دون الحاجة لفتح بطن المريض، وقد تماثل للشفاء وغادر المستشفى بصحة جيدة.

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