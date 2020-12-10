

دبي 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

اطلع زوار منصة وزارة الداخلية في معرض "جيتكس 2020" بدبي على الخدمات والتقنيات الإلكترونية الأمنية التي سخرتها الوزارة لتعزيز الأمن ورفع مستوى السلامة، وإنفاذ الأنظمة، ويعد تطبيق "كلنا أمن" في نسخته المطورة من أبرزها حيث تضمن إضافة بلاغات عن الحالات التالية: قضايا

ويعد تطبيق "كلنا أمن" من أحدث الوسائل التقنية التي وفرتها وزارة الداخلية لتسهيل تواصل المواطنين والمقيمين مع الجهات الأمنية بما يحقق لهم الأمن والطمأنينة، ويسهل ممارسة أدوارهم الأمنية بالإبلاغ السريع من أي موقع عن كل ما يهدد أمن المجتمع وسلامته.

ويأتي تطوير التطبيق بنسخته الحالية للتسهيل على المواطن والمقيم الحصول على الخدمة الأمنية في أسرع وقت بكل وسيلة متاحة، وكذلك رافداً آخراً لتلقي البلاغات بجانب رقم الطوارئ (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) في جميع مناطق المملكة.

// انتهى //

19:38ت م

0138



دبي 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واساطلع زوار منصة وزارة الداخلية في معرض "جيتكس 2020" بدبي على الخدمات والتقنيات الإلكترونية الأمنية التي سخرتها الوزارة لتعزيز الأمن ورفع مستوى السلامة، وإنفاذ الأنظمة، ويعد تطبيق "كلنا أمن" في نسخته المطورة من أبرزها حيث تضمن إضافة بلاغات عن الحالات التالية: قضايا التحرش ، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية، وكذلك تطوير آلية رفع البلاغ فيما يتعلق بالبلاغات القائمة.ويعد تطبيق "كلنا أمن" من أحدث الوسائل التقنية التي وفرتها وزارة الداخلية لتسهيل تواصل المواطنين والمقيمين مع الجهات الأمنية بما يحقق لهم الأمن والطمأنينة، ويسهل ممارسة أدوارهم الأمنية بالإبلاغ السريع من أي موقع عن كل ما يهدد أمن المجتمع وسلامته.ويأتي تطوير التطبيق بنسخته الحالية للتسهيل على المواطن والمقيم الحصول على الخدمة الأمنية في أسرع وقت بكل وسيلة متاحة، وكذلك رافداً آخراً لتلقي البلاغات بجانب رقم الطوارئ (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) في جميع مناطق المملكة.// انتهى //19:38ت م0138

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "كلنا أمن".. قدرات أمنية متطورة في معرض جيتكس 2020 بدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.