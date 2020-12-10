السعودية اليوم / اتفاق أوروبي مؤقت بشان المحتوى الإرهابي على الإنترنت



بروكسل 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

توصلت الرئاسة الدورية الأوروبية والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن مشروع لائحة لمعالجة نشر المحتوى الإرهابي على الإنترنت بهدف منع الإرهابيين من استخدام الإنترنت للتطرف والتجنيد والتحريض على العنف.

وقال بيان للمجلس الأوروبي في بروكسل إن الهدف من التشريع هو الإزالة السريعة للمحتوى الإرهابي على الإنترنت وإنشاء أداة مشتركة واحدة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض.

وستنطبق القواعد المقترحة على مقدمي خدمات الاستضافة الذين يقدمون خدمات في الاتحاد الأوروبي، سواء كانت مؤسستهم الرئيسية في الدول الأعضاء أم لا، كما سيستمر التعاون الطوعي مع هذه الشركات، لكن التشريع سيوفر أدوات إضافية للدول الأعضاء لفرض الإزالة السريعة للمحتوى الإرهابي عند الضرورة.

وينص مشروع القانون على نطاق واضح وتعريف موحد واضح للمحتوى الإرهابي.

وسيكون للسلطات المختصة في الدول الأعضاء سلطة إصدار أوامر الإزالة لمقدمي الخدمة ، لشطب المحتوى الإرهابي أو تعطيل الوصول إليه في جميع الدول الأعضاء.

كما ستتمتع السلطات المختصة في الدول الأعضاء حيث تم تأسيس مزود الخدمة بحق التدقيق في أوامر الإزالة الصادرة عن الدول الأعضاء الأخرى

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19:07ت م

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