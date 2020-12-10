نزيف الخروقات.. مقاتلات تركية تقصف دهوك العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصف تركي مستمر يستهدف الأراضي العراقية، وينتهك سيادة بلد تتخذ أنقرة من مناطقه الشمالية مسرحا لتصفية معارضيها.

شهود عيان أفادوا، الخميس، بأن طائرات تركية مقاتلة قصفت مناطق حدودية بمحافظة دهوك، شمالي العراق.

وقال الشهود، في تصريحات متفرقة لـ"الخليج 365"، إن طائرات تركية قصفت، بعد ظهر اليوم جبل كاني زركي شمال قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

وأوضحوا أن القصف الجوي التركي استهدف قريتي كوركو وبنافي التابعتين لقضاء العمادية وبواقع، مرتين متتاليتين خلال وقت قصير.

وتابعوا أن القصف أسفر عن وقوع خسائر في مراعي أغنام ومزارع مجاورة، دون سقوط ضحايا بشرية.

ومنذ أشهر، تشن أنقرة حملة عسكرية داخل الحدود العراقية بعمق يصل لنحو 150 كم، بذريعة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض.

وتسببت تلك العمليات بسقوط العشرات من الضحايا بين صفوف المدنيين والأبرياء، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية، والتسبب بحملات نزوح لسكان القرى الحدودية.

ورغم مذكرات الاحتجاج التي قدمتها بغداد إلى الحكومة التركية، غير أن الأخيرة لم تكترث لتلك المطالبات ومواقف التنديد الإقليمية والدولية الرافضة للخروقات السيادية وعدم مراعاة حسن الجوار .