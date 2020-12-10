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2020-12-10 ترامب يعلن اتفاق إسرائيل والمغرب على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة متابعات الخليج 365 - متابعة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق إسرائيل والمغرب على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة. وقال مسؤول أمريكي إن المغرب وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة في إطار الاتفاق. وأعلنت دول عربية إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل كان آخرها السودان ومن قبلها الإمارات والبحرين.



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