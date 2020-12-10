اخبار السعوديه

أمطار حفر الباطن تحول الشوارع إلى مستنقعات

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم أمطار حفر الباطن تحول الشوارع إلى مستنقعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-10

أمطار حفر الباطن تحول الشوارع إلى مستنقعات

بسبب كثرة الحفر والتشققات في الأسفلت

‏متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تعاني شوارع محافظة حفر الباطن مع تساقط الأمطار من كثرة الحفر والتشققات، بالإضافة إلى هبوط في طبقة الأسفلت لتتحول بعد ذلك إلى مستنقعات تتجمع فيها المياه.

ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365” عدة حفر تتوسط الشوارع التي تشهد حركة سير مستمرة، وسط مطالب من قبل الأهالي بالصيانة المستمرة للشوارع وإيجاد حلول نهائية للمعاناة التي تعتبر مصيدة لمركباتهم.

وفي ذات السياق، تواصل أمانة حفر الباطن تنظيف وإزالة الأتربة التي جرفتها الأمطار ومعالجة المواقع المتضررة جرّاء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة، فيما شدد أمين حفر الباطن المهندس خلف العتيبي على ضرورة التفاعل السريع مع كافة البلاغات الواردة ومعالجتها للتيسير على المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

A0936637 B434 499D 96E3 BCE2EA1F49B0 scaled 64FBBC28 9BBA 4A2E 886C 27C61690FD74 scaled 07D7F8D7 1A7E 4013 84A0 D26F525590E1 scaled C87B0A24 DA0B 4C0C 9C80 306B84DAE231 scaled  7BB2A4A0 F4EC 4357 985B 1A0D27B96030 scaled

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار حفر الباطن تحول الشوارع إلى مستنقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا