العدل ترشح تصاميم لإنشاء مجمعات المحاكم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، التصاميم المرشحة لإنشاء مجمعات محاكم وزارة العدل.

وأكد وزير العدل أن المملكة تشهد تطورات كبيرة على جميع الأصعدة وشتى المجالات ضمن رؤيتها الطموحة وبتوجيهات ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وقال الصمعاني: إنه من ضمن الدعم الكريم الذي تلقاه الجهات الحكومية لمساندتها في تطوير خدماتها المقدمة للمستفيدين وتحسين تجربتهم، يأتي التحول من المباني المستأجرة وغير المهيأة إلى مقرات حكومية بتصاميم حديثة وعالمية ومواقع استراتيجية تواكب التطور الشمولي للمملكة، ليستفاد من عقارات الدولة بالشكل الأمثل والتي تسهم في ترشيد الإنفاق، بكل شفافية وحوكمة ومنافسة تصب في خدمة الصالح العام.

من جانبه أكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أن الهيئة تعمل وفق استراتيجيتها المعتمدة على تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في منظومة عقارات الدولة، من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص في توفير الاحتياجات الحكومية برؤية متقدمة وعصرية؛ تحقق أهداف الهيئة في رفع الإنتاجية والترشيد والكفاءة في منظومة عقارات الدولة وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي بما يتفق ورؤية المملكة 2030.

ونوه بالتعاون الكبير والمستمر بين الهيئة ووزارة العدل، الذي يشكل شراكة نموذجية تجسد التعاون الجاري بين مختلف أطراف المنظومة الحكومية.

مجمعات المحاكم الجديد تشمل :