وزير الإعلام: «واس» واكبت المستجدات بموثوقية وموضوعيةطابع تذكاري وبطاقة بريدية يوثقان قصتها خلال نصف قرن

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وأكد وزير الإعلام المكلف على أن مسيرة (واس) التي امتدت لخمسة عقود كانت حافلة بالمتغيرات على الصعيد المهني والتقني، واكبت خلالها مستجدات الإعلام محتفظة بمرتكزات رسالتها الإعلامية القائمة على الموثوقية والموضوعية في المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.وأزجى الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على ما تقدمه من دعم غير محدود لمنظومة الإعلام السعودي ولوكالة الأنباء السعودية لتكون في مصاف وكالات الأنباء الدولية، متمنيا مزيدا من التقدم لـ(واس) في ظل ما يشهده العالم من تقدم مذهل في تقنيات الاتصال التي أحدثت طفرة كبيرة في حجم تبادل المعلومات بين الشعوب بمختلف لغاتهم وجنسياتهم، وكان لها الأثر البالغ في رفع مستوى أداء أجهزة الإعلام المعاصرة.
من جهته قدم رئيس وكالة الأنباء السعودية شكره وتقديره لوزير الإعلام المكلف على تشريفه إطلاق الطابع التذكاري والبطاقة البريدية لـ(واس)، مبينا أن ذلك يسجل في تاريخ مسيرتها، وقال «إن الطابع والبطاقة تضمنتا صورة لمبنى (واس) الجديد الذي دشن في مايو عام 2016م بحي الصحافة شمال مدينة الرياض، وصمم على شكل ترددات الموجة المقتبسة من البث الإعلامي».
3 مبان رئيسة بمقر (واس)
- المبنى الإداري والإخباري والفني والتقني.
- مركز إعلامي يشتمل على مساحات استقبال وإقامة معارض، ومكاتب إدارية، ومسرح يتسع لـ356 مقعدا.
- مبنى التدريب ويشتمل على مكاتب إدارية وصالة التحرير ومصلى، إلى جانب مواقف للسيارات ومبان وغرف للخدمات المساندة.
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