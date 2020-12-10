شكرا لقرائتكم خبر تسليم وثائق الملكية المحدثة لمواطنين في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان أمس وثائق الملكية المحدثة للمواطنين الذين يملكون أراضي بمخطط جنوب مطار المدينة، وذلك عقب انتهاء الهيئة العامة لعقارات الدولة من تنظيمها وتطويرها.

وثمن أمير المدينة لدى لقائه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في حماية عقارات الدولة والنهوض بكفاءتها الإنتاجية في مختلف مناطق المملكة.

كما استمع سموه، لشرح من معالي محافظ الهيئة، عن الخطط المستقبلية في المنطقة نحو حماية عقارات الدولة وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي، وتطبيق مفهوم كفاءة الإنفاق وفق استراتيجية الهيئة المعتمدة، ورؤية المملكة 2030.

من جانبه، نوه محافظ هيئة عقارات الدولة، بالدعم الكبير لأعمال ومهام الهيئة من قبل ولاة الأمر، مثمنا دعم ومتابعة أمير المدينة لأعمال هيئة عقارات الدولة في المنطقة، الذي كان له الأثر الكبير في تنظيم أرض جنوب المطار تنفيذا للأمر الملكي الكريم، وإنجازا للجهود المشتركة نحو إكمال إجراءات التنظيم بتسليم المواطنين الصكوك المحدثة الخاصة بهم.