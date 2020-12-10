تعزيز مهارات الأئمة والوعاظ في الحوار والاتصال الدعوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تأهيل الأئمة والخطباء والواعظين والواعظات في الاتصال الدعوي، وتمكينهم من مهارات التدريب وأساليبه، نظمت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعلم والثقافة (اليونسكو)، خلال اليومين الماضيين عن بعد برنامجا تدريبيا بعنوان «مهارات الاتصال الدعوي». ويهدف البرنامج الذي قدمه الدكتور عبدالله الحمودي والدكتور أحمد باهمام، إلى تعزيز مهارات الأئمة والخطباء والواعظين والواعظات الاتصالية، والتعريف بدورهم في ترسيخ قيم الحوار بين الثقافات، فضلا عن التعريف بأسس إعداد الخطبة وتبيان وظيفتها وقيمتها الاتصالية في توصيل رسائل الخطاب المعززة لثقافة الحوار. من محاور البرنامج: قضايا الحوار وأسسه في ضوء تعزيز التفاهم الثقافي

المنطلقات الأساسية للحوار بين أتباع الأديان وغاياته

القيم الإنسانية وأثرها في تعزيز ثقافة الحوار والسلام

وثيقة المدينة وأهميتها في تحقيق التعايش

مهارات وسمات الإمام والخطيب والواعظ

لغة الجسد ودورها في إيصال الرسائل بفاعلية وتأثير

استراتيجيات التدريب في الحوار الدعوي

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