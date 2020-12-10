الجبير يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع مسؤول بالخارجية الفرنسية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم الخميس، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية الفرنسية السفير فيليب إيريرا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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