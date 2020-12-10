وزير الخارجية ونظيره المالديفي يبحثان هاتفيًّا العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد.

وبحث الوزيران، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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