إصابات كورونا الجديدة بالمملكة.. الرياض ومكة والمدينة في المقدمة

خلال الـ24 ساعة الماضية..
تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 47إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ38 حالة، ثم المدينة المنورة 17 حالة، فالمنطقة الشرقية 17 حالة. حسبما ذكرت وزار الصحة في تقريرها اليومي.
وجاءت منطقة عسير في المرتبة التالية بـ6حالات، ثم تبوك 4 إصابات جديدة، والقصيم 3، وكل من منطقة (الباحة ونجران جازان، والحدود الشمالية) إصابتين جديدتين. وجاءت منطقة حائل في المرتبة الأخيرة بتسجيل حالة إصابة واحدة.
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