تفاصيل جدول أعمال الجلسات العادية لمجلس الشورى الأسبوع المقبل

يواصل مجلس الشورى عقد جلساته العادية «عبر الاتصال المرئي» ضمن أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة خلال أيام الأسبوع المقبل، وذلك لبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته التي انتهت من دراستها لجانه المتخصصة وأبدت عليها مرئياتها وتوصياتها خلال اجتماعاتها الفترة الماضية.

وفي سياق أعمال جلسة المجلس العادية السابعة التي يعقدها الإثنين المقبل، من المنتظر أن يحسم المجلس قراره بالتصويت على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1440/1441هـ، فيما يناقش ضمن جدول أعماله لذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع مقترح لتعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ؛ المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس التي تُمكن المجلس من تعديل نظام نافذ؛ حيث عكفت اللجنة خلال الفترة الماضية على دراسة المشروع المقترح وقدمت عليه توصيتها لعرضها أمام المجلس.

ويناقش المجلس ضمن أعمال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1440/1441هـ، بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددًا من التوصيات، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1440/1441هـ.

ويدرس المجلس في ذات الجلسة تقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1440/1441هـ، وبشأن التقرير السنوي للهيئة الإذاعة والتليفزيون للعام المالي 1440/1441هـ .

وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية الثامنة التي يعقدها المجلس الثلاثاء المقبل، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440/1441هـ.

في حين يستمع في ذات الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ، قبل طرح توصيات اللجنة للتصويت لإصدار المجلس قراره بشأنها.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمت من توصيات على تقرير المستشفى بعد دراسته، إضافة إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة للمناقشة بشأن طلب لجنة المساهمات العقارية تعديل آلية عملها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) في 14/2/1430هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير.

ويدرس المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها للتقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لحي السفارات للعام المالي 1440/1441هـ.

وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية التاسعة التي يعقدها المجلس الأربعاء المقبل، يصوت المجلس على عددٍ من توصيات لجنة الشؤون الخارجية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440/1441هـ.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1440/1441هـ وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن مقترحات الأعضاء واستفساراتهم التي طرحت أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال أعمال جلسته الأربعاء المقبل تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440/1441هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1440/1441هـ، والتقرير المقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1440/1441هـ.

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