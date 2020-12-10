السعودية اليوم / انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأردني



عمّان 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

فاز المحامي عبدالمنعم العودات برئاسة مجلس النواب الأردني في الجلسة الأولى للمجلس اليوم.

وحاز العودات على 84 صوتا، فيما حصل منافسه محمد الفايز على 26 صوتا، في حين غاب 15 نائبا عن حضور الجلسة بعد إصابة أغلبهم بفيروس

مما يذكر أن المحامي العودات عضو في مجلس النواب الأردني منذ عام 2012، وتولى رئاسة اللجنة القانونية النيابية أكثر من مرة.

// انتهى //

18:06ت م

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عمّان 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واسفاز المحامي عبدالمنعم العودات برئاسة مجلس النواب الأردني في الجلسة الأولى للمجلس اليوم.وحاز العودات على 84 صوتا، فيما حصل منافسه محمد الفايز على 26 صوتا، في حين غاب 15 نائبا عن حضور الجلسة بعد إصابة أغلبهم بفيروس كورونا المستجد.مما يذكر أن المحامي العودات عضو في مجلس النواب الأردني منذ عام 2012، وتولى رئاسة اللجنة القانونية النيابية أكثر من مرة.// انتهى //18:06ت م0115

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