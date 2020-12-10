السعودية اليوم / مؤتمر عربي حول تجربة النظم الصحية العربية في مواجهة الجوائح والأزمات



القاهرة 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واس

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن بُعد المؤتمر العربي التاسع عشر حول الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات بعنوان "النظم الصحية العربية في مواجهة الجوائح والأزمات: أزمة فيروس

ويهدف المؤتمر إلى تقييم أداء النظم الصحية العربية خلال تجربتها مع جائحة كورونا COVID-19، وبحث أفضل السبل والتدابير اللازمة من جميع الجوانب الطبية والإدارية والفنية والتمويلية لبناء نظم صحية قادرة على التعامل مع الجوائح والأزمات الصحية.

ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات والمحاور، حيث يلقي الضوء على النجاحات والإخفاقات في النظم الصحية العربية خلال تعاملها مع الموجة الأولى لجائحة كورونا COVID-19، ودراسة مدى استعدادات النظم الصحية العربية للتعامل مع الموجات التالية للجائحة.

ويشارك في أعمال المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإدارة والرعاية الصحية بعدة دول عربية من بينها المملكة العربية

// انتهى //

17:59ت م

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القاهرة 25 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 10 ديسمبر 2020 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن بُعد المؤتمر العربي التاسع عشر حول الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات بعنوان "النظم الصحية العربية في مواجهة الجوائح والأزمات: أزمة فيروس كورونا COVID -19 نموذجاً"، وذلك خلال يومي 14 و15 ديسمبر الجاري.ويهدف المؤتمر إلى تقييم أداء النظم الصحية العربية خلال تجربتها مع جائحة كورونا COVID-19، وبحث أفضل السبل والتدابير اللازمة من جميع الجوانب الطبية والإدارية والفنية والتمويلية لبناء نظم صحية قادرة على التعامل مع الجوائح والأزمات الصحية.ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات والمحاور، حيث يلقي الضوء على النجاحات والإخفاقات في النظم الصحية العربية خلال تعاملها مع الموجة الأولى لجائحة كورونا COVID-19، ودراسة مدى استعدادات النظم الصحية العربية للتعامل مع الموجات التالية للجائحة.ويشارك في أعمال المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإدارة والرعاية الصحية بعدة دول عربية من بينها المملكة العربية السعودية // انتهى //17:59ت م0113

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