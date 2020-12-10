روسيا اليوم: السعودية الدولة الثالثة القريبة من اعتماد لقاح فايزر الخاص بكورونا

2020-12-10

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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سلطت قناة روسيا اليوم عبر موقعها الرسمي الضوء على موافقة السعودية الدولة الثالثة على لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة فايزر وبيونتك بعد أن بدأت المملكة المتحدة في استخدام اللقاح في برنامج تحصين شامل يوم الثلاثاء ومنحت كندا الموافقة التنظيمية يوم الأربعاء.

وتم الإعلان عن الموافقة على لقاح فايزر في بيان صحفي من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية بعد ظهر اليوم الخميس.

وقالت هيئة الغذاء والدواء السعودية أنه تم إجراء مراجعات كبيرة منذ أن قدمت شركة فايزر البيانات الخاصة باللقاح في 24 نوفمبر الماضي.

اللقاح في الطريق

وعقدت لجنة تسجيل شركات الأدوية والمصانع ومنتجاتها اجتماعا لدراسة البيانات والتقارير العلمية ، وبعد عرض ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه الفنية والعلمية، قررت اللجنة الموافقة على تسجيل اللقاح والسماح استخدامه.

وتضيف أن وزارة الصحة ستعلن عن موعد وصول اللقاح إلى السعودية ، وستبدأ التطعيمات بعد استكمال متطلبات الاستيراد.

وكانت وكالة الانباء السعودية واس، قد أبرزت اعلان الهيئة العامة للغذاء والدواء بخصوص اللقاح، وجاء قرار موافقة الهيئة على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه استنادً إلى البيانات التي تقدمت بها شركة “فايزر” بتاريخ 24 نوفمبر 2020م.

اعتماد اللقاح

ومن المقرر أن يجتمع المنظمون الأمريكيون يوم الخميس لتقييم اللقاح للحصول على موافقة طارئة في الولايات المتحدة ، وهي الدولة الأكثر تضررًا مع أكثر من 15 مليون إصابة معروفة وما يقرب من 290 ألف حالة وفاة.

و من المرجح أن تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرًا إذا وافقت على اللقاح ، على غرار بريطانيا ، بعد أن عانى اثنان من العاملين في مجال الرعاية الصحية هناك من ردود الفعل والعلاج اللازم.

وقالت الهيئة إنها ستحلل عينات من كل شحنة لقاح واردة قبل استخدامها لضمان معايير الجودة.

